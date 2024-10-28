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Врач Ахуньянова рассказала о методах борьбы с болью в горле

Врач Ахуньянова рассказала о методах борьбы с болью в горле

Врач-терапевт, нефролог и диетолог Регина Ахуньянова поделилась своими наблюдениями о частых ошибках, которые допускают люди, столкнувшиеся с болью в горле, и рассказала, как правильно реагировать на это состояние.

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