Как собрать полный комплект для каркасного бассейна и не утонуть в расходах

Когда мы на семейном совете впервые заговорили о покупке собственного бассейна, воображение рисовало исключительно глянцевые картинки: чистейшая голубая гладь, счастливые дети и расслабленные взрослые с бокалами лимонада.
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