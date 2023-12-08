Минтранс России доработал поправки к ПДД для борьбы с «эффектом кенгуру»

Россиянам запретят превышать среднюю скорость движения на автомобиле между несколькими камерами. Соответствующие поправки к Правилам дорожного движения (ПДД) для борьбы с «эффектом кенгуру» доработал Минтранс России и готовит их к согласованию.
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