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Мостовой о Суперкубке России: «Вообще не понимаю, кто придумал назначать серию пенальти сразу после основного времени. Просто убивают футбол»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России.

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