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Мы соседи по планете

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10 самых вкусных рецептов сырников

10 самых вкусных рецептов сырников

Сырники — это очень питательный и вкусный завтрак. Если в вашем распоряжении имеется полчаса свободного времени, а в холодильнике найдется пачка творога и яйцо, то вполне реально сочинить восхитительное блюдо, которое понравится всем без исключения, особенно если у вас к нему припрятана еще и баночка варенья.

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