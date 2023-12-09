10 самых вкусных рецептов сырников

Сырники — это очень питательный и вкусный завтрак. Если в вашем распоряжении имеется полчаса свободного времени, а в холодильнике найдется пачка творога и яйцо, то вполне реально сочинить восхитительное блюдо, которое понравится всем без исключения, особенно если у вас к нему припрятана еще и баночка варенья.