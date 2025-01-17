Михаил Шеремет: В дурке всё стабильно. Украинский Кабмин нашёл себе стратегически важное занятие Планируется переименовать географические объекты в Крыму, в названиях которых содержится «символика рос

В дурке всё стабильноУкраинский Кабмин нашёл себе стратегически важное занятиеПланируется переименовать географические объекты в Крыму, в названиях которых содержится «символика российской имперской политики».
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