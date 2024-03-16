Международные наблюдатели высоко оценили процесс голосования в Новосибирской области

Международные наблюдатели на выборах президента России из одиннадцати стран высоко оценили техническую оснащенность Центра общественного наблюдения за выборами и прозрачность процесса голосования в Новосибирской области.
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