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Подростков, устроивших теракт в Орловской области, взяли под стражу

Подростков, устроивших теракт в Орловской области, взяли под стражу

Брянские следователи Западного МСУТ СК России расследуют уголовное дело в отношении трёх граждан, обвиняемых в совершении террористического акта в Орловской области.

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Комментарии
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Вера смелых
Это считается - подростки?! Это совершеннолетние уёбки, которые все прекрасно понимают. Вот за это и пусть посидеть 20 лет.Выйдут  и снова сядут - таких жизнь ничему не учит. Пример всей стране известен - лысый питерский урка, отсидел 10 лет, закончил существование попыткой военного мятежа. Говно останется говном, и место ему - в выгребной  яме, под слоем хлорки.
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