Подростков, устроивших теракт в Орловской области, взяли под стражу

Вера смелых

Это считается - подростки?! Это совершеннолетние уёбки, которые все прекрасно понимают. Вот за это и пусть посидеть 20 лет.Выйдут и снова сядут - таких жизнь ничему не учит. Пример всей стране известен - лысый питерский урка, отсидел 10 лет, закончил существование попыткой военного мятежа. Говно останется говном, и место ему - в выгребной яме, под слоем хлорки.