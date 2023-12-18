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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Жулин: «Костомаров – настоящий мужик. Он обещал нам выйти на лед и действительно вышел»

17 декабря Роман Костомаров, который перенес в этом году несколько ампутаций, выступил на льду в дуэте с Татьяной Навкой.

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