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МОСИНФОРМ

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Глазные капли для лечения глаукомы и катаракты начали производить в столице

Глазные капли для лечения глаукомы и катаракты начали производить в столице

Компания «Кронофарм» открыла производство на площадке технопарка «Мосмедпарк», оператором которого является дирекция технологической инфраструктуры Москвы, подведомственная столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

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