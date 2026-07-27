Глазные капли для лечения глаукомы и катаракты начали производить в столице

Компания «Кронофарм» открыла производство на площадке технопарка «Мосмедпарк», оператором которого является дирекция технологической инфраструктуры Москвы, подведомственная столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.
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