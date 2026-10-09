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Новости Тамбова

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Из-за футбольного матча в Тамбове введут временные ограничения движения

Из-за футбольного матча в Тамбове введут временные ограничения движения

В связи с проведением в субботу, 10 октября, на стадионе «Спартак» футбольного матча LEON-Первенства Второй Лиги «Дивизион Б» между командами «Спартак» и «Рязань» (6+) будут введены временные ограничения движения транспорта.

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