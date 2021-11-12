Москва предупредила Астану о своей реакции на русофобию

Олег Самойлов

Евгений Попов А что, казахские аулы, в которые превратились бывшие русские города лучше?

А вот за это передайте большой и пламенный привет и неуемную благодарость самой народной и самой мудрой партии, которая взращивала и развивала национальную самодостаточность и самоудовлетворенность! А еще за то, что национализм в этих, ныне странах, а ранее республиках, лелеялся и приветствовался! Мне довелось немного по окраинам Советской империи помотаться, так что я примерное представление о данной проблеме имею не из третьих уст.