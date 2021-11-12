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Москва предупредила Астану о своей реакции на русофобию

Москва предупредила Астану о своей реакции на русофобию

  Министр иностранных дел Сергей Лавров написал в статье «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ» о проблемах национализма по отношению к русскоязычному населению в стране, которую РФ считает стратегическим партнером и союзником.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Евгений Попов
А что, казахские аулы, в которые превратились бывшие русские города лучше?
А вот за это передайте большой и пламенный  привет и неуемную благодарость самой народной и самой мудрой партии, которая взращивала и развивала национальную самодостаточность и самоудовлетворенность! А еще за то, что национализм в этих, ныне странах, а ранее республиках, лелеялся и приветствовался! Мне довелось немного по окраинам Советской империи помотаться, так что я примерное представление о данной проблеме имею не из третьих уст.
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16 час.
Владимир Домнин
Интересно посмотреть, как "Москва предупредила Астану о своей реакции на русофобию".
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11 час.
Сергей
Владимир Домнин
Интересно посмотреть, как "Москва предупредила Астану о своей реакции на русофобию".
Сказала Ай-я-яй, и выразила крайнюю озабоченность!
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6 час.

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