Министр иностранных дел Сергей Лавров написал в статье «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ» о проблемах национализма по отношению к русскоязычному населению в стране, которую РФ считает стратегическим партнером и союзником.
Москва предупредила Астану о своей реакции на русофобию
Комментарии
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Олег Самойлов
Евгений Попов
А что, казахские аулы, в которые превратились бывшие русские города лучше?
А вот за это передайте большой и пламенный привет и неуемную благодарость самой народной и самой мудрой партии, которая взращивала и развивала национальную самодостаточность и самоудовлетворенность! А еще за то, что национализм в этих, ныне странах, а ранее республиках, лелеялся и приветствовался! Мне довелось немного по окраинам Советской империи помотаться, так что я примерное представление о данной проблеме имею не из третьих уст.
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16 час.
Владимир Домнин
Интересно посмотреть, как "Москва предупредила Астану о своей реакции на русофобию".
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11 час.
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