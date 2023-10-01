Ходаковский: США оказались не очень толерантны по отношению к Киеву

Значение древнего выражения «не рой яму другому, сам туда попадешь» дошло до наших дней и говорит о том, что не нужно делать зла, так как оно в том или ином варианте обязательно повернется против замыслившего.
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