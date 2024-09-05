Путин призвал задуматься о последствиях ответа России на попытки ударов по АЭС

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии IX Восточного экономического форума во Владивостоке предложил задуматься о последствиях возможного зеркального ответа России на попытки ударов по Запорожской и Курской атомным электростанциям.
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