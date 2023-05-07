Петербург попал в список городов, куда авиабилеты подешевели больше всего

Аналитики выяснили, стоимость каких маршрутов на лето упала сильнее всего. Специалисты онлайн-сервиса Туту изучили данные о билетах, оформленных на период с 1 июня по 31 августа 2023 года по России и вычислили самые подешевевшие направления.