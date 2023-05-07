НЕВСКИЕ НОВОСТИ

498 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Шумилина
    Конечно,эта старая кляча вырядилась на каблучищах пришла на похороны,шла согнулась как коряга,позорница.Пугачеву вели под...
  • Виталий Цуканов
    Ну понятно. Зайцев-галантерейщик. Этот- великий кутюрье. Этот пожаловал от власти ручки целовать. Вонь стоит, вонь! З...Поцеловал руку и ...
  • Алексей
    От такого угощения есть очень действенное средство: намордник и поводок, как и положено.Опасное «угощение...

Петербург попал в список городов, куда авиабилеты подешевели больше всего

Аналитики выяснили, стоимость каких маршрутов на лето упала сильнее всего. Специалисты онлайн-сервиса Туту изучили данные о билетах, оформленных на период с 1 июня по 31 августа 2023 года по России и вычислили самые подешевевшие направления.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх