В США домашний кот по кличке Тертл воссоединился со своей семьёй спустя 571 день после исчезновения .
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