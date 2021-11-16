В Томской области стартовали мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Ежегодно каждое третье воскресенье ноября в мире проходит День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который был задуман как мероприятие, дающее возможность почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнование их родным и близким, но и напомнить всем о том, что дорога требует предельного внимания и осторожности.
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