ФУТБОЛ. АЛЬФА-БАНК - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 11-й тур«Зенит» - «Ахмат» - 3:2 Сергей Семак ожидаемо сохранил состав, который добыл 3 очка в Краснодаре.
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