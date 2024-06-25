Собянин: 190 компаний получат гранты на оборудование и развитие

Более 1 млрд рублей планируется направить в Москве на предоставление грантов компаниям, занимающимся разработкой IT-продуктов и высокотехнологичных решений, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
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