Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во вторник, 20 сентября, встретится в Осло с Владимиром Зеленским, а затем рассчитывает представить президенту России Владимиру Путину идеи, выработанные в консультации с Украиной и Европой.
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