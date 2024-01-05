В Польше выступили против продления режима свободной торговли с Украиной

Еврокомиссар по сельскому хозяйству поляк Януш Войцеховский 5 января выступил против продления режима временной отмены квот на экспорт в Евросоюз (ЕС) украинских товаров, в первую очередь сельскохозяйственной продукции.
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