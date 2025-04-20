Первые серийные вертолёты Ка-50 были выпущены в варианте, предусматривающем боевое применение только в светлое время.
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Первые серийные вертолёты Ка-50 были выпущены в варианте, предусматривающем боевое применение только в светлое время.
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