Подполковник США объяснил молчание Байдена в разговоре с Зеленским

Глава Белого дома Джо Байден во время встречи в Вашингтоне со своим украинским коллегой промолчал в ответ на его просьбу предоставить ВСУ как можно больше бронетехники, пишет подполковник армии США Дэниел Дэвис на страницах издания 19Fortyfive.