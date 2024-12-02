Бербок заявила, что для ФРГ сотрудничество с Китаем лучше конфронтации

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что сотрудничество с Китаем является более предпочтительным для Германии, чем конфронтация, однако Берлин не может игнорировать поддержку, оказываемую Пекином России.
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