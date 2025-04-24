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«Танюша, закапываешь себя»: почему Куртукова оказалась в центре скандала

«Танюша, закапываешь себя»: почему Куртукова оказалась в центре скандала

Исполнительница хита «Матушка Земля» стала приглашенной судьей в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия».

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