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Царьград

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Хоккейная "Сибирь" переиграла "Сочи": уже шестая победа подряд

Хоккейная "Сибирь" переиграла "Сочи": уже шестая победа подряд

Новосибирская команда, начавшая сезон с трёх поражений, возглавляет Восточную конференцию.Вечером во вторник, 24 сентября, в Новосибирске состоялась встреча ХК "Сибирь" и команды "Сочи" в рамках Чемпионата КХЛ.

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