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Царьград

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Террор против высшего руководства: Кого ещё из президентов США пытались убить и убили

Террор против высшего руководства: Кого ещё из президентов США пытались убить и убили

Попыткой реванша отступающих либеральных сил назвал покушение на экс-президента США Дональда Трампа учредитель Царьграда Константин Малофеев.

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