Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

93 подписчика

Заказал убийство женщины: подозреваемого задержали в Алматинской области

Заказал убийство женщины: подозреваемого задержали в Алматинской области

Мужчина предложил жительнице Алматы убить пожилую женщину за вознаграждение. Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, 24 сентября сотрудники УБОП ДП Алматинской области задержали и доставили в полицию 51-летнего подозреваемого.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх