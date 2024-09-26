Заказал убийство женщины: подозреваемого задержали в Алматинской области

Мужчина предложил жительнице Алматы убить пожилую женщину за вознаграждение. Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, 24 сентября сотрудники УБОП ДП Алматинской области задержали и доставили в полицию 51-летнего подозреваемого.
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