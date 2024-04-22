Конфликты подтолкнут глобальные военные расходы в 2023 году к «рекордно высокому уровню»

В 2023 году глобальные военные расходы продемонстрировали самый резкий рост за более чем 10 лет, достигнув рекордного уровня в $2,4 трлн, поскольку войны и рост напряженности стимулировали расходы во всем мире, сообщили исследователи.
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