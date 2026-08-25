Россия передаст доклад о действиях Киева в отношении УПЦ в ООН и ОБСЕ

Подготовленный министерством иностранных дел доклад о противоправных действиях Украины в отношении Украинской православной церкви в ООН, ОБСЕ, и Ватикан передаст Россия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, об этом 25 августа сообщает РБК.