Россия передаст доклад о действиях Киева в отношении УПЦ в ООН и ОБСЕ

Подготовленный министерством иностранных дел доклад о противоправных действиях Украины в отношении Украинской православной церкви в ООН, ОБСЕ, и Ватикан передаст Россия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, об этом 25 августа сообщает РБК.
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