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Царьград

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Том Харди выпустил рэп-альбом с группой Czarface

Том Харди выпустил рэп-альбом с группой Czarface

Том Харди и Czarface выпустили рэп-альбом «Czarface Meets Frankie Pulitzer». В тексте песен актёр, под псевдонимом Фрэнки Пулицер, ссылается на известных героев и фильмы, включая работы Мартина Скорсезе и Сидни Люмета, а также свое участие в кинокартинах.

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