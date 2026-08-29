Том Харди выпустил рэп-альбом с группой Czarface

Том Харди и Czarface выпустили рэп-альбом «Czarface Meets Frankie Pulitzer». В тексте песен актёр, под псевдонимом Фрэнки Пулицер, ссылается на известных героев и фильмы, включая работы Мартина Скорсезе и Сидни Люмета, а также свое участие в кинокартинах.