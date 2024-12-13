В полной русской локализации Bendy and the Dark Revival готово больше половины текстур ...

В полной русской локализации Bendy and the Dark Revival готово больше половины текстурВ одной из недавних новостей команда локализаторов The Bullfinch Team рассказала о возобновлении активной стадии работы над полной русской локализацией Bendy and the Dark Revival (даже несмотря на выход официальных субтитров).
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