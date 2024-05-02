Скандальный курганский застройщик в два раза увеличил выручку

Строительная компания «Арагацстрой», за которой тянется шлейф судебных разбирательств из-за недоделок на объектах в Курганской и Тюменской областях, в два раза увеличила выручку по итогам работы за 2023 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии