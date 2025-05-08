Сильный конкурент Toyota Highlander и Li Auto L6, да еще и недорогой. Представлен BYD Hiace 07 DM-i: 476 л.с., полный привод, 1320 км на баке бензина и холодильник в салоне

Компания BYD представила новый среднеразмерный внедорожник Hiace 07 DM-i. Модель доступна в трёх комплектациях по цене от 169 800 до 205 800 юаней (примерно 23 700–28 700 долларов или 2,27–2,75 млн рублей).
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