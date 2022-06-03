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Вышли «в ноль»: впервые за много лет размер пенсий компенсирует инфляцию

Вышли «в ноль»: впервые за много лет размер пенсий компенсирует инфляцию

Как известно, с 1 июня 2022 в России были на 10% повышены пенсии примерно для 35 миллионов человек. Эта мера, по мнению финансового аналитики Павла Спайдела, должна уже к июлю вывести российские пенсии с учетом инфляции «в ноль» или даже в плюс 2%.

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