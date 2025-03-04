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Мировое обозрение

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Дональд Трамп идёт на глубинное государство широким фронтом

Дональд Трамп идёт на глубинное государство широким фронтом

Контуры наступления Трампа на глубинное государство начинают обозначаться. Мировая общественность, воспринявшая публичную порку Зеленского как устранение фигуры, мешающей освободить руки на Украине для противостояния с КНР, обратила куда меньшее внимание на то, что удар предназначался по тем закулисным силам, которые создали себе этого нелепого исполнителя, а затем продвигали через него глобалистскую повестку.

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