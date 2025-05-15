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Наш район Южнопортовый

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На День открытых дверей приглашает школьников Южнопортового МГТУ-МАСИ

Выпускников и их родителей ждут 17 мая в 11:00 на День открытых дверей в МГТУ-МАСИ. МГТУ-МАСИ предлагает абитуриентам следующие направления: информатика и вычислительная техника; прикладная информатика; архитектура; строительство; дизайн; экономика в строительстве; ЖКХ; геодезия и дистанционное зондирование; техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.

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