Правда ли Запад спасает Киев? Или Украина всего лишь «шахматная доска» для игр «больших людей» В который уже раз я попадаю в одну и ту же «коровью лепешку».
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Правда ли Запад спасает Киев? Или Украина всего лишь «шахматная доска» для игр «больших людей» В который уже раз я попадаю в одну и ту же «коровью лепешку».
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