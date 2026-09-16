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МОСИНФОРМ

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«Активные граждане» назвали любимые прохладительные напитки и мороженое

«Активные граждане» назвали любимые прохладительные напитки и мороженое

Победителей конкурса «Московское качество» в 23 номинациях определили по результатам голосований в проекте «Активный гражданин».

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