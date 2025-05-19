Microsoft: сокращение персонала

На 3% планирует сократить в этом году штат сотрудников американский IT-гигант Microsoft. Как пишут СМИ, это самые масштабные увольнения с того момента, как два года назад компания предприняла масштабную оптимизацию затрат на персонал.
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