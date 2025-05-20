Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Вот твой угол — сиди и не вякай!»: чем закончилось громкое дело об убийстве рейдера из Чечни, которого москвич забил черенком от лопаты

«Вот твой угол — сиди и не вякай!»: чем закончилось громкое дело об убийстве рейдера из Чечни, которого москвич забил черенком от лопаты

Интересная жизнь с Vera Star Эта история в прошлом году вызвала большой общественный резонанс: суд отправил за решетку москвича Андрея Васильева, который, защищаясь от квартирного рейдера из Чечни, забил его черенком от лопаты.

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