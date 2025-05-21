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Бизнес журнал. Центр

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Хинштейн: Впереди огромная работа по восстановлению пострадавших территорий

Хинштейн: Впереди огромная работа по восстановлению пострадавших территорий

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал визит президента Владимира Путина в Курскую область, назвав его знаковым событием и подчеркнув его особую важность для региона, нуждающегося в поддержке и внимании.

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