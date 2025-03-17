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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рантанен сделал 400-ю передачу в НХЛ в 1-м матче против «Колорадо». На арене «Эвеланш» показали видеоролик в его честь

«Даллас» уступил «Эвеланш» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ). 29-летний финский форвард «Старс» впервые сыграл против бывшей команды и отметился результативной передачей.

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