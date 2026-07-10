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Экран E Ink разогнали до 80 Гц. Представлен необычный смартфон Bigme Hibreak Dual 2 с двумя дисплеями на 5 и 6 дюймов

Экран E Ink разогнали до 80 Гц. Представлен необычный смартфон Bigme Hibreak Dual 2 с двумя дисплеями на 5 и 6 дюймов

Смартфон для тех, кто много читаетКомпания Bigme открыла предзаказы на необычный смартфон Hibreak Dual 2, который оснащен сразу двумя экранами разных типов — энергоэффективным цветным E Ink и привычный IPS.

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