ВМФ России получил сразу две атомные подлодки: главное за сутки

МОСКВА, 30 ноября, ФедералПресс. Атомные подводные лодки «Александр III» «Красноярск» переданы ВМФ России, ХАМАС освободили двух россиянок и дочь гражданина РФ, а в Германии заявили о снижении интереса к конфликту на Украине.
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