Завод по производству трамваев хотят построить в Барнауле. Как они будут выглядеть? Да-да, жители города скоро смогут прокатиться на наших трамваях Барнаульские инвесторы презентовали проект создания предприятия по производству и сборке трамваев.
Завод по производству трамваев хотят построить в Барнауле. Как они будут выглядеть? Да-да, жители города скоро смогут прокатиться на наших трамваях Барнаульские инвесторы презентовали проект создания предприятия по производству и сборке трамваев.
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