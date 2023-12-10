10 декабря 2023 года православные отмечают особый праздник иконы Пресвятой Богородицы «Знамение»: в этот день принято просить о прекращении войн и междоусобиц Юлия Савельева В религиозном календаре христиан, будь то католики или православные, присутствует множество праздников, дней памяти и других значимых событий.
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