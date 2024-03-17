за время боевых действий плохих людей и трусов среди украинцев стало больше, а хороших — меньше

Осужденная в России еще в 2016 году летчица Надежда Савченко, названная русским судом наводчицей, после попадания на фронт, всячески пыталась скрыть свое местоположение, чтобы ни нарваться на русскую пулю, ни попасть на допрос в СБУ, однако ее конспирация, как и некогда политическая карьера, оказалась крайне неудачной.
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