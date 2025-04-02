Борьба до конца: как ведется работа по реабилитации раненых с СВО

Получить новую профессию, устроиться на работу, найти свою любовь и просто вернуться к нормальной жизни, удается ветеранам спецоперации, которые проходят реабилитацию в специальных центрах для раненых участников СВО.
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