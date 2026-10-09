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Политнавигатор

871 подписчик

Сладков: Донецк выглядит печально. Столько стрельбы никогда не слышал

Сладков: Донецк выглядит печально. Столько стрельбы никогда не слышал

Донецк под непрекращающимися атаками украинских дронов за последнее время сильно изменился не в лучшую сторону.

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